Сделавший покер нападающий "Аякса" Аллер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Помимо него на награду претендовали футболисты "Боруссии", "Баварии" и "Лейпцига".
Фото © Ajax
Нападающий "Аякса" Себастьян Аллер стал лучшим игроком уходящей недели в Лиге чемпионов УЕФА.
Помимо него на награду претендовали ещё три футболиста. Все они представляют немецкие клубы: Джуд Беллингхем из дортмундской "Боруссии", Роберт Левандовски из "Баварии" и Кристофер Нкунку из "Лейпцига". Однако награда досталась именно Аллеру.
Напомним, что форвард "Аякса" отметился покером в матче первого тура Лиги чемпионов против "Спортинга", а его клуб одержал разгромную победу со счётом 5:1.
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