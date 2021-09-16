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Сделавший покер нападающий "Аякса" Аллер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Помимо него на награду претендовали футболисты "Боруссии", "Баварии" и "Лейпцига".

16 сентября, 14:54
<p>Фото © Ajax</p>

Фото © Ajax

Нападающий "Аякса" Себастьян Аллер стал лучшим игроком уходящей недели в Лиге чемпионов УЕФА.

Помимо него на награду претендовали ещё три футболиста. Все они представляют немецкие клубы: Джуд Беллингхем из дортмундской "Боруссии", Роберт Левандовски из "Баварии" и Кристофер Нкунку из "Лейпцига". Однако награда досталась именно Аллеру.

Форвард "Аякса" стал первым почти за 30 лет футболистом, кто оформил покер в дебюте в ЛЧ

Форвард "Аякса" стал первым почти за 30 лет футболистом, кто оформил покер в дебюте в ЛЧ

Напомним, что форвард "Аякса" отметился покером в матче первого тура Лиги чемпионов против "Спортинга", а его клуб одержал разгромную победу со счётом 5:1.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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