Сделавший покер нападающий "Аякса" Аллер стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Помимо него на награду претендовали ещё три футболиста. Все они представляют немецкие клубы: Джуд Беллингхем из дортмундской "Боруссии", Роберт Левандовски из "Баварии" и Кристофер Нкунку из "Лейпцига". Однако награда досталась именно Аллеру.