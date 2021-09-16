"Не хватает драйва": В Крыму мужчина без прав угнал у матери машину и разбил её, пытаясь уйти от ДПС
После аварии он попытался скрыться от правоохранителей уже пешком, но его усилия оказались тщетны.
В Крыму задержан парень, угнавший машину своей матери. Видео © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым
В Крыму задержали 25-летнего мужчину, который угнал машину своей матери и разбил её, пытаясь уйти от сотрудников ДПС. Информацию опубликовала пресс-служба ГУ МВД РФ по республике.
Правоохранители получили информацию об угоне Nissan Qashqai и приступили к её поискам. Оказалось, что сын украл ключи от машины у владельцы машины, пока та находилась за границей. Парня в ходе патрулирования засекли на автодороге Симферополь — Алушта. Разыгралась погоня, которая закончилась после столкновения машины с металлической опорой. Однако нарушитель на этом не остановился и начал уже пешком убегать от сотрудников ДПС, но те оказались быстрее.
"Не хватает драйва, не хватает адреналина", — мотивировал задержанный своё желание покататься.
В ходе диалога с полицейскими выяснилось, что парень с давних пор был в процессе получения прав, ему оставалось "сдать только теорию" и прийти забрать документ. За руль, с его слов, он сел, выпив 0,435 литра шампанского Santo Stefano. Водителя отпустили под подписку о невыезде, но ему грозят штраф и тюремный срок за угон. Ранее он уже отбывал наказание за оборот наркотиков.
Ранее в центре Новосибирска произошло ДТП с участием легковой машины и патрульного автомобиля ДПС.
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