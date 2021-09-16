НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Не хватает драйва": В Крыму мужчина без прав угнал у матери машину и разбил её, пытаясь уйти от ДПС

После аварии он попытался скрыться от правоохранителей уже пешком, но его усилия оказались тщетны.

16 сентября, 15:01

Фото © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым

В Крыму задержан парень, угнавший машину своей матери. Видео © Пресс-служба ГУ МВД РФ по Республике Крым

В Крыму задержали 25-летнего мужчину, который угнал машину своей матери и разбил её, пытаясь уйти от сотрудников ДПС. Информацию опубликовала пресс-служба ГУ МВД РФ по республике.

Правоохранители получили информацию об угоне Nissan Qashqai и приступили к её поискам. Оказалось, что сын украл ключи от машины у владельцы машины, пока та находилась за границей. Парня в ходе патрулирования засекли на автодороге Симферополь — Алушта. Разыгралась погоня, которая закончилась после столкновения машины с металлической опорой. Однако нарушитель на этом не остановился и начал уже пешком убегать от сотрудников ДПС, но те оказались быстрее.

В Подмосковье разгорелся конфликт на трассе с газовым баллончиком, топором и пистолетами

В Подмосковье разгорелся конфликт на трассе с газовым баллончиком, топором и пистолетами

"Не хватает драйва, не хватает адреналина", — мотивировал задержанный своё желание покататься.

В ходе диалога с полицейскими выяснилось, что парень с давних пор был в процессе получения прав, ему оставалось "сдать только теорию" и прийти забрать документ. За руль, с его слов, он сел, выпив 0,435 литра шампанского Santo Stefano. Водителя отпустили под подписку о невыезде, но ему грозят штраф и тюремный срок за угон. Ранее он уже отбывал наказание за оборот наркотиков.

Таранил машину с детьми: Угонщик за рулём Range Rover в Лондоне устроил боулинг автомобилями

Таранил машину с детьми: Угонщик за рулём Range Rover в Лондоне устроил боулинг автомобилями

Ранее в центре Новосибирска произошло ДТП с участием легковой машины и патрульного автомобиля ДПС.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Угнавший машину ДПС в Москве объяснил свой поступок необходимостью срочно увидеться с дочерью

28 июня, 11:02

Кировский солдат-грибник нашёлся после шести дней скитаний по лесам с автоматом

сегодня в 15:49

"Хочет поиграть в отца": Донор спермы через суд добился возможности видеться с дочерью

сегодня в 15:46

Минздрав анонсировал исследования о совместимости вакцин от гриппа и ковида

сегодня в 15:35

Ветеран войны в Ираке, девушка с протезом и ни одного астронавта: Как в космосе оказался первый в мире непрофессиональный экипаж

сегодня в 15:32

Новости партнеров

Layer 1