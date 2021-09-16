Решение Австралии о разрыве соглашения с Францией по строительству субмарин не должно быть сюрпризом для Парижа, ведь он и сам раньше так поступал, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль", — иронично заметила Захарова и обратилась к Франции с вопросом: "Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?".