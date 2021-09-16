"Откуда гнев и горечь?": Захарову удивила реакция Франции на разрыв контракта по подлодкам с Австралией
Дипломат припомнила Парижу сорванный договор на поставку Москве вертолётоносцев "Мистраль".
Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий
Решение Австралии о разрыве соглашения с Францией по строительству субмарин не должно быть сюрпризом для Парижа, ведь он и сам раньше так поступал, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль", — иронично заметила Захарова и обратилась к Франции с вопросом: "Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?".
Напомним, Россия заключила с Францией договор на поставку двух вертолётоносцев в 2011 году. В 2014-м, когда один из кораблей был уже готов, Париж отказался выполнять условия сделки, объяснив своё решение ситуацией вокруг конфликта на востоке Украины, и перечислил неустойку. В 2015-м РФ получила часть технологий для строительства собственных "Мистралей" и к 2020 году запланировала начать проектирование.
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