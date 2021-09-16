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Двое заключённых совершили побег из колонии-поселения в Уфе

Мужчины 1992 и 1994 года рождения, которые покинули места их содержания, объявлены в розыск.

16 сентября, 14:41

Фото © ТАСС / Юрий Тутов

Из колонии-поселения № 9 в Уфе совершили побег сразу двое заключённых, сообщили в УФСИН по Республике Башкортостан. За какие именно преступления Сергей Чирков и Сергей Камардин были осуждены, в ведомстве не уточнили.

"Разыскиваются осуждённые Чирков Сергей Александрович, 08.06.1992 года рождения, уроженец Магинска Караидельского района Республики Башкортостан, и Камардин Сергей Сергеевич, 07.04.1994 года рождения, уроженец Мелеуза Республики Башкортостан, которые 15 сентября самовольно покинули участок колонии-поселения при исправительном учреждении № 9", — заявили в ведомстве.

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А ранее, в августе, дерзкий побег произошёл в истринском ИВС. Беглецов было пятеро, среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве "колбасного короля", бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. В течение месяца полицейские поймали четверых мужчин. Дольше всех не могли найти Мавриди, за помощь в его поимке правоохранители объявили награду в полтора миллиона рублей. Задержать последнего беглеца удалось 13 сентября.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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