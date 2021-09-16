Захарова осудила ЕП за попытки манипулировать мнением людей на фоне выборов в ГД
Она подчеркнула, что Москва намерена дать твёрдый отпор вмешательству в демократические процессы РФ.
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Доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией подразумевает вмешательство во внутренние дела страны и является попыткой манипулировать общественным мнением в контексте выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно осуждаем попытки евродепутатского корпуса манипулировать европейским общественным мнением и понимаем, что эти попытки ведут к окончательной дискредитации Европарламента как представительного органа Евросоюза", — сказала она.
Дипломат назвала целью авторов доклада обострить и без того непростые отношения России и ЕС, так или иначе оказать влияние на внутренние процессы в РФ. По мнению Захаровой, уже сейчас очевидно, что Европарламент намерен делать выводы по голосованию на выборах на основе организаций, которые либо самоустранились от участия в мониторинге данного процесса, либо вовсе не имеют к нему никакого отношения. Она подчеркнула готовность Москвы дать твёрдый отпор вмешательству в национальные демократические процессы РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент утвердил доклад о непризнании выборов в России ещё до их старта. Документ от литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС и РФ поддержало 494 депутата, против высказалось 103 парламентария, ещё 72 воздержались.
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