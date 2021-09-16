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Захарова осудила ЕП за попытки манипулировать мнением людей на фоне выборов в ГД

Она подчеркнула, что Москва намерена дать твёрдый отпор вмешательству в демократические процессы РФ.

16 сентября, 14:28
<p>Фото © Официальный <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">сайт</a> МИД России</p>

Фото © Официальный сайт МИД России

Доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией подразумевает вмешательство во внутренние дела страны и является попыткой манипулировать общественным мнением в контексте выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем попытки евродепутатского корпуса манипулировать европейским общественным мнением и понимаем, что эти попытки ведут к окончательной дискредитации Европарламента как представительного органа Евросоюза", — сказала она.

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Дипломат назвала целью авторов доклада обострить и без того непростые отношения России и ЕС, так или иначе оказать влияние на внутренние процессы в РФ. По мнению Захаровой, уже сейчас очевидно, что Европарламент намерен делать выводы по голосованию на выборах на основе организаций, которые либо самоустранились от участия в мониторинге данного процесса, либо вовсе не имеют к нему никакого отношения. Она подчеркнула готовность Москвы дать твёрдый отпор вмешательству в национальные демократические процессы РФ.

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Ранее Лайф рассказывал, что Европарламент утвердил доклад о непризнании выборов в России ещё до их старта. Документ от литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом о пересмотре отношений ЕС и РФ поддержало 494 депутата, против высказалось 103 парламентария, ещё 72 воздержались.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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