Захарова осудила ЕП за попытки манипулировать мнением людей на фоне выборов в ГД

Доклад Европарламента о пересмотре отношений с Россией подразумевает вмешательство во внутренние дела страны и является попыткой манипулировать общественным мнением в контексте выборов в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы решительно осуждаем попытки евродепутатского корпуса манипулировать европейским общественным мнением и понимаем, что эти попытки ведут к окончательной дискредитации Европарламента как представительного органа Евросоюза", — сказала она.

Дипломат назвала целью авторов доклада обострить и без того непростые отношения России и ЕС, так или иначе оказать влияние на внутренние процессы в РФ. По мнению Захаровой, уже сейчас очевидно, что Европарламент намерен делать выводы по голосованию на выборах на основе организаций, которые либо самоустранились от участия в мониторинге данного процесса, либо вовсе не имеют к нему никакого отношения. Она подчеркнула готовность Москвы дать твёрдый отпор вмешательству в национальные демократические процессы РФ.