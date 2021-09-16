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Трёх пропавших под Владимиром детей нашли в Подмосковье

Их жизни и здоровью ничего не угрожает, ребят доставили в отделение полиции.

16 сентября, 14:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Трёх пропавших во Владимирской области мальчиков 11, 12 и 8 лет обнаружили в электричке в подмосковном городе Орехово-Зуево. Об этом сообщили в региональном УМВД.

"Детей обнаружили в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево и доставили в отдел полиции. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает", — уточнили в пресс-службе и выразили благодарность всем неравнодушным гражданам, которые помогали искать детей.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что мальчиков видели в Москве. По некоторым данным, в столице они находились несколько дней — гуляли и попрошайничали. Найти детей правоохранителям удалось после получения информации о том, что они садились в электричку с Курского вокзала.

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Напомним, дети 12, 11 и 8 лет пропали в районе города Покрова. К их поискам были подключены полицейские и волонтёры поискового отряда "Лиза алерт".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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