Трёх пропавших под Владимиром детей нашли в Подмосковье

Трёх пропавших во Владимирской области мальчиков 11, 12 и 8 лет обнаружили в электричке в подмосковном городе Орехово-Зуево. Об этом сообщили в региональном УМВД.

"Детей обнаружили в электропоезде на железнодорожной станции в городе Орехово-Зуево и доставили в отдел полиции. В настоящий момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает", — уточнили в пресс-службе и выразили благодарность всем неравнодушным гражданам, которые помогали искать детей.

При этом источник в правоохранительных органах сообщил Лайфу, что мальчиков видели в Москве. По некоторым данным, в столице они находились несколько дней — гуляли и попрошайничали. Найти детей правоохранителям удалось после получения информации о том, что они садились в электричку с Курского вокзала.