Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа за нарушение российских законов
Компания имеет штрафные обязательства перед Россией на общую сумму порядка 45 миллионов рублей. Девять миллионов из них могут быть взысканы в ближайшее время с помощью приставов.
Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Twitter с начала года не выплатил ни одного из штрафов, наложенных на него российскими судами. Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Таганского суда Москвы. На сегодняшний день приставам направлен материал о взыскании с компании около девяти миллионов рублей за отказ удалить запрещённый в России контент, но это лишь малая часть от того, что Twitter "накопил" в качестве задолженности к этому дню: общая сумма штрафов составила около 45 миллионов рублей. В отношении большей части этой суммы решения ещё не вступили в законную силу.
"Срок добровольной оплаты штрафов истёк по делам в отношении Twitter. Сегодня приставам были направлены распоряжения об исполнении вступивших в законную силу постановлений суда. По остальным делам о наложении штрафов на социальные сети ещё не истекли сроки для добровольной оплаты, других выплат на данный момент произведено не было", — сообщили агентству в суде.
Ранее Лайф сообщал, что Роскомнадзор готов применить так называемые оборотные штрафы к Google, Facebook и Twitter за неудаление запрещённого контента. Оборотный штраф рассчитывается исходя из доли выручки от реализации товаров и услуг на соответствующем рынке.
А до этого суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и Тelegram ещё на 35 миллионов рублей. Компании должны выплатить 21, 5 и 9 миллионов рублей соответственно. А Роскомнадзор потребовал от "Фейсбука" удаления мошеннической рекламы с символикой "Роскосмоса". В ведомстве напомнили, что для не отреагировавших на запрос юридических лиц предусмотрена административная ответственность в виде штрафа размером до четырёх миллионов рублей.
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