МИД РФ призвал Австралию продолжить выполнять обязательства неядерной страны

Россия рассчитывает, что Австралия как неядерная страна продолжит соблюдать свои обязательства. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Канберры строить атомные подводные лодки.

"Мы исходим из того, что Австралия как неядерное государство, которое является добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и по дополнительному протоколу к нему. Мы рассчитываем, что Канберра обеспечит необходимое сотрудничество с агентством в целях исключения любых нераспространенческих рисков", — указала представитель внешнеполитического ведомства.