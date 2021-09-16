МИД РФ призвал Австралию продолжить выполнять обязательства неядерной страны
Российская сторона напомнила, что это государство до последнего момента являлось добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия.
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Россия рассчитывает, что Австралия как неядерная страна продолжит соблюдать свои обязательства. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Канберры строить атомные подводные лодки.
"Мы исходим из того, что Австралия как неядерное государство, которое является добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и по дополнительному протоколу к нему. Мы рассчитываем, что Канберра обеспечит необходимое сотрудничество с агентством в целях исключения любых нераспространенческих рисков", — указала представитель внешнеполитического ведомства.
Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
В Кремле пока ещё сдержанно отреагировали на новости из Канберры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для формирования позиции России по данному вопросу необходимо понять цели и задачи этого сотрудничества. А вот во Франции разрыв заключённого с Австралией контракта на поставку подводных лодок назвали ударом в спину.
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