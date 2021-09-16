НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МИД РФ призвал Австралию продолжить выполнять обязательства неядерной страны

Российская сторона напомнила, что это государство до последнего момента являлось добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия.

16 сентября, 13:59
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Россия рассчитывает, что Австралия как неядерная страна продолжит соблюдать свои обязательства. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерение Канберры строить атомные подводные лодки.

"Мы исходим из того, что Австралия как неядерное государство, которое является добросовестным участником Договора о нераспространении ядерного оружия, будет соблюдать свои обязательства в его рамках, а также по соглашению о гарантиях с МАГАТЭ и по дополнительному протоколу к нему. Мы рассчитываем, что Канберра обеспечит необходимое сотрудничество с агентством в целях исключения любых нераспространенческих рисков", указала представитель внешнеполитического ведомства.

Во Франции сочли "ударом в спину" разрыв контракта на подлодки с Австралией

Во Франции сочли "ударом в спину" разрыв контракта на подлодки с Австралией

Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.

В Кремле пока ещё сдержанно отреагировали на новости из Канберры. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что для формирования позиции России по данному вопросу необходимо понять цели и задачи этого сотрудничества. А вот во Франции разрыв заключённого с Австралией контракта на поставку подводных лодок назвали ударом в спину.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Захарова заявила о неспособности Запада справиться с катастрофой в Афганистане без России

сегодня в 13:13

Захарова: Россия не делает пиар-кампанию из вмешательства США в выборы в Госдуму

сегодня в 13:01

Во Франции сочли "ударом в спину" разрыв контракта на подлодки с Австралией

сегодня в 13:27

В Эстонии заявили, что признают все вакцины от ковида

сегодня в 14:11

Twitter с начала года не выплатил ни одного штрафа за нарушение российских законов

сегодня в 14:09

Новости партнеров

Layer 1