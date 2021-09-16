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Причиной госпитализации 25 школьников в Махачкале стал слезоточивый газ

Теперь правоохранителям предстоит установить, как подростки смогли купить и пронести в учебное заведение "Черёмуху".

16 сентября, 13:54

Стало известно, что стало причиной госпитализации 25 школьников в Махачкале. Видео © t.me/mvd.dagestan

Виновниками ЧП в Махачкале, где учеников одной из школ массово госпитализировали с отравлением, стали двое старшеклассников со слезоточивым газом "Черёмуха". Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Дагестану.

"Двое учеников девятого класса школы 36 города Махачкалы, купив неподалёку от учебного заведения слезоточивый газ "Черёмуха", во время одной из перемен распылили опасное вещество в коридоре. В результате от действий старшеклассников пострадало 25 детей в возрасте от шести до 15 лет", — уточнили в министерстве.

Состояние трёх ребят, попавших после случившегося в реанимацию, улучшилось, их переводят в отделение терапии. Угрозы для жизни остальных пострадавших детей нет. Теперь же правоохранителям предстоит установить, как подростки смогли купить и пронести в школу "Черёмуху". Хулиганов уже доставили в отдел полиции.

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Ранее сообщалось, что в больницу после ЧП в махачкалинской школе попало 16 учеников. При этом газ, который в учебном заведении распылили подростки, не назывался.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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