Комику Идраку Мирзализаде на время суда разрешили находиться в России

Адвокат Идрака Мирзализаде сообщил, что комику разрешено находиться в России, пока рассматривается его жалоба на приказ МВД, которое решило пожизненно запретить ему въезд в страну.

"Пока ему можно находиться в России. Не могу сказать, как на приостановление отреагировал сам Мирзализаде. Что касается меня, я отреагировал удовлетворённо", — рассказал адвокат "Газете.ru".