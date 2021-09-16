Комику Идраку Мирзализаде на время суда разрешили находиться в России
Распоряжение МВД о нежелательности пребывания стендапера в стране ранее было приостановлено.
Идрак Мирзализаде. Скриншот © Instagram / idrak.m
Адвокат Идрака Мирзализаде сообщил, что комику разрешено находиться в России, пока рассматривается его жалоба на приказ МВД, которое решило пожизненно запретить ему въезд в страну.
"Пока ему можно находиться в России. Не могу сказать, как на приостановление отреагировал сам Мирзализаде. Что касается меня, я отреагировал удовлетворённо", — рассказал адвокат "Газете.ru".
Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из его выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Ранее сегодня суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ.
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