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Комику Идраку Мирзализаде на время суда разрешили находиться в России

Распоряжение МВД о нежелательности пребывания стендапера в стране ранее было приостановлено.

16 сентября, 13:40
<p>Идрак Мирзализаде. Скриншот © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/Bp6geNkh2uK/?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">idrak.m</a></p>

Идрак Мирзализаде. Скриншот © Instagram / idrak.m

Адвокат Идрака Мирзализаде сообщил, что комику разрешено находиться в России, пока рассматривается его жалоба на приказ МВД, которое решило пожизненно запретить ему въезд в страну.

"Пока ему можно находиться в России. Не могу сказать, как на приостановление отреагировал сам Мирзализаде. Что касается меня, я отреагировал удовлетворённо", — рассказал адвокат "Газете.ru".

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Напомним, в конце июля полицейские задержали комика Мирзализаде по прибытии на Белорусский вокзал. Из-за одного из выступлений в отношении юмориста было возбуждено административное дело за унижение человеческого достоинства. Суд арестовал стендапера на десять суток. Артист не согласился с обвинением, но извинился перед теми, кого обидел словами из его выступления. Позднее МВД признало пребывание комика в России "пожизненно нежелательным". Ранее сегодня суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Мирзализаде в РФ.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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