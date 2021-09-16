Судмедэксперт подтвердил, что бабушка и внучка в Москве насмерть отравились средством от насекомых
По словам специалиста, результаты лабораторных исследований полностью исключают инфекционное поражение.
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Причиной смертельного отравления бабушки и внучки в Москве стал токсичный лямбда-цигалотрин, который является действующим веществом в предназначенных для уничтожения насекомых инсектицидах. Об этом рассказал начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев.
"Полное, всестороннее и беспристрастное ознакомление с этой ситуацией специалистов, занимающихся анализом такого рода происшествий на профессиональной основе, свидетельствует о том, что гибель людей произошла в результате острого отравления ядом общетоксического действия... Токсическим веществом, вызвавшим отравление, является синтетический пиретроид — лямбда-цигалотрин, являющийся действующим веществом ряда инсектицидов", — передаёт его слова агентство "Москва".
По словам Шигеева, обстоятельства происшествия, клиническая картина и обнаруженные изменения внутренних органов погибших указывают именно на лямбда-цигалотрин. Результаты лабораторных исследований также полностью исключают инфекционное поражение, отметил он. Специалист подчеркнул, что при обработке помещений пестицидами необходимо строго следить за остатками вещества в окружающей среде.
Напомним, в Москве бабушка и внучка насмерть отравились, предположительно, арбузом из магазина. После случившегося "Магнит", где семья купила ягоду, был закрыт, возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека". В остатках арбуза, которые изъяли из квартиры семьи, обнаружены следы вещества для дезинсекции. 13 сентября СКР сообщил о задержании первого подозреваемого по делу о смертельном отравлении москвичек. Правда, в Роспотребнадзоре не верят в версию об отравлении москвичек веществом для дезинсекции. Даже если погибшие не помыли арбуз, обнаруженное в ягоде вещество не привело бы к фатальным последствиям.
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