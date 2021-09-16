Судмедэксперт подтвердил, что бабушка и внучка в Москве насмерть отравились средством от насекомых

Причиной смертельного отравления бабушки и внучки в Москве стал токсичный лямбда-цигалотрин, который является действующим веществом в предназначенных для уничтожения насекомых инсектицидах. Об этом рассказал начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев.

"Полное, всестороннее и беспристрастное ознакомление с этой ситуацией специалистов, занимающихся анализом такого рода происшествий на профессиональной основе, свидетельствует о том, что гибель людей произошла в результате острого отравления ядом общетоксического действия... Токсическим веществом, вызвавшим отравление, является синтетический пиретроид — лямбда-цигалотрин, являющийся действующим веществом ряда инсектицидов", — передаёт его слова агентство "Москва".