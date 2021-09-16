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Набиуллина: Уровень ипотеки в РФ близится к пределу своего роста

По её словам, важно следить за тем, чтобы этот показатель увеличивался вместе с доходами россиян.

16 сентября, 14:03
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Уровень ипотеки в России приближается к пределу своего роста, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки", — сказала она.

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По словам Набиуллиной, важно следить за тем, чтобы ипотека росла вместе с уровнем доходов россиян. Ипотечное кредитование — это кредит, который требует долголетнего обслуживания, поэтому доходы российских семей, приобретающих недвижимость, должны быть соответствующими, пояснила глава ЦБ.

Ранее Эльвира Набиуллина допустила, что в ходе ближайших заседаний совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть повышена до 7% и более.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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