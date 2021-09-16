Набиуллина: Уровень ипотеки в РФ близится к пределу своего роста

Уровень ипотеки в России приближается к пределу своего роста, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

"Я недавно посмотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от среднего уровня располагаемых доходов. И вот по этим соотношениям мы уже практически приблизились к пределу роста ипотеки", — сказала она.

По словам Набиуллиной, важно следить за тем, чтобы ипотека росла вместе с уровнем доходов россиян. Ипотечное кредитование — это кредит, который требует долголетнего обслуживания, поэтому доходы российских семей, приобретающих недвижимость, должны быть соответствующими, пояснила глава ЦБ.