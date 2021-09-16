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Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу

Россияне смогут узнать информацию через горячую линию и мобильное приложение.

16 сентября, 14:28
<p>Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий</p>

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

В России начал работу ситуационный центр Общественной палаты России по контролю за ходом выборов. С 17 по 19 сентября он круглосуточно будет мониторить соблюдение избирательных прав граждан и предоставлять информацию о ходе голосования.

"Более 40 волонтёров ситуационного центра в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут поступать через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель", — заявили в пресс-службе ОП РФ.

Также в ситуационном центре будут наблюдать за ходом электронного голосования. В работе примут участие ведущие российские эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в РФ и региональные омбудсмены, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий, общественные наблюдатели на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.

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Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, изберут девять глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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