Ситуационный центр по общественному контролю за выборами начал работу

В России начал работу ситуационный центр Общественной палаты России по контролю за ходом выборов. С 17 по 19 сентября он круглосуточно будет мониторить соблюдение избирательных прав граждан и предоставлять информацию о ходе голосования.

"Более 40 волонтёров ситуационного центра в режиме реального времени будут получать информацию о ходе голосования от общественных наблюдателей на избирательных участках, а также обрабатывать сообщения, которые будут поступать через горячую линию и мобильное приложение "Общественный наблюдатель", — заявили в пресс-службе ОП РФ.

Также в ситуационном центре будут наблюдать за ходом электронного голосования. В работе примут участие ведущие российские эксперты, члены СПЧ, уполномоченный по правам человека в РФ и региональные омбудсмены, руководители и члены общественных наблюдательных комиссий, общественные наблюдатели на зарубежных участках, иностранные наблюдатели и эксперты, находящиеся с мониторинговой миссией в России.