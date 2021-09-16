КНДР показала видео запуска ракеты с помощью "ядерного поезда"

КНДР показала видео запуска баллистической ракеты. Видео © ЦТАК

Северная Корея показала момент запуска двух баллистических ракет, которые были направлены в сторону Японского моря. Оказалось, что снаряды были запущены с помощью железнодорожного комплекса.

"Испытание было нацелено на подтверждение практической применимости железнодорожного мобильного ракетного комплекса, впервые развёрнутого для работы", — отметили в Центральном телеграфном агентстве (ЦТАК).

Испытания проводились в провинции Пхенан-Намдо. Снаряды пролетели 800 километров и упали в море у восточного побережья Северной Кореи. При этом пусковую установку разместили на базе "ядерного поезда", боковые двери которого открываются во время запуска.