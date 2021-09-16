"Не выдержал того, что произошло": Умер отец историка-расчленителя Соколова
По словам матери экс-доцента, её супруг скончался ещё два месяца назад в результате приступа.
Фото © Объединённая пресс-службе судов Санкт-Петербурга
Умер отец историка Олега Соколова, которого осудили за убийство студентки Анастасии Ещенко. О смерти мужа рассказала мать бывшего доцента СПбГУ в беседе с kp.ru.
"У меня муж умер. Отец Олега, который любил его без памяти, который никогда ему грубого слова не говорил, не бил, не ругал. Он его очень любил. И, когда Малахов по телевизору показывал нашего сына, с ним случился приступ. Он болел-болел и вот умер два месяца назад. У меня трагедия. У меня сын в тюрьме, а муж в гробу. Муж не выдержал того, что произошло", — отметила Людмила Соколова.
О смерти отца Олег Соколов узнал от адвокатов, так как матери не дают встречаться с сыном. Сама Людмила признаётся, что живёт "на одном волоске", от произошедшей трагедии она ослепла.
"То, что произошло, мне бы и во сне не приснилось. Столько лет прожили в спокойствии — и вдруг такая беда... Я не в состоянии сейчас что-то говорить больше, мне 88 лет. Всё, я больше не могу жить на свете", — добавила мать историка.
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Напомним, историк СПбГУ Олег Соколов убил свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Соколова задержали, когда тот пытался избавиться от расчленённых частей тела Ещенко в реке Мойке. Он был арестован, а уже весной 2020-го СК РФ объявил о завершении расследования резонансного дела. Позже на заседании суда Соколов признал вину. Историка-расчленителя приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Сегодня, 16 сентября, назначена апелляция по делу историка. Суд может снизить назначенное наказание или отправить дело на новое рассмотрение.
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