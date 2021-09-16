Умер отец историка Олега Соколова, которого осудили за убийство студентки Анастасии Ещенко. О смерти мужа рассказала мать бывшего доцента СПбГУ в беседе с kp.ru.

"У меня муж умер. Отец Олега, который любил его без памяти, который никогда ему грубого слова не говорил, не бил, не ругал. Он его очень любил. И, когда Малахов по телевизору показывал нашего сына, с ним случился приступ. Он болел-болел и вот умер два месяца назад. У меня трагедия. У меня сын в тюрьме, а муж в гробу. Муж не выдержал того, что произошло", — отметила Людмила Соколова.

О смерти отца Олег Соколов узнал от адвокатов, так как матери не дают встречаться с сыном. Сама Людмила признаётся, что живёт "на одном волоске", от произошедшей трагедии она ослепла.

"То, что произошло, мне бы и во сне не приснилось. Столько лет прожили в спокойствии — и вдруг такая беда... Я не в состоянии сейчас что-то говорить больше, мне 88 лет. Всё, я больше не могу жить на свете", — добавила мать историка.