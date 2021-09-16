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Эксперт объяснил, почему нельзя спать рядом со смартфоном

Специалист посоветовал стараться не держать устройство около головы, а для прослушивания музыки и разговоров приобрести беспроводные наушники.

16 сентября, 15:25

Директор лаборатории "Экология жизненного пространства" Антон Ястребцев предупредил, что во время сна смартфон нужно держать подальше от головы, потому что излучение от телефона иногда может усиливаться.

"Нужно учитывать, что вред от телефонов до конца ещё не изучен. Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра", — рассказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

По словам Ястребцева, большинство приборов сертифицируется на предмет воздействия на человека на расстоянии полуметра: это самое безопасное расстояние. Он порекомендовал приобрести беспроводные наушники, чтобы не держать устройство около головы, а оставлять, например, на столе. Эколог добавил, что наушник тоже облучает человека, но воздействие настолько слабое, что никакого вреда не несёт.

Людям с кардиостимуляторами он рекомендует не держать телефон слишком близко, иначе гаджет начнёт провоцировать электромагнитные помехи. Эксперт предупредил также, что, если связь с сетью плохая, излучение от смартфона начинает усиливаться.

"Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, например в деревне, на даче, то телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение", — уточнил Ястребцев.

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Ранее психиатр объяснил опасность влияния гаджетов на здоровье. По его словам, жизнь, наполненная постоянным взаимодействием с гаджетами, может привести к тому, что однажды сил у организма просто не хватит.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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