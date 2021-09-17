Помощник Путина оценил рекомендации голландцев по реформе футбола России

Помощник президента, секретарь Госсовета и член попечительского совета РФС Игорь Левитин заявил, что в контексте реформы национального первенства необходимо решить вопрос по стадионам, которые построили к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом сообщает "РБК-Спорт".

В конце августа президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубы лиги предложили РФС доработать предложения голландской компании Hypercube по формату чемпионата России с учётом возражений до 4 октября.

"Проект Hypercube я считаю интересным, но нужно посмотреть, как это отразится на тех стадионах, которые мы построили. Необходимо, чтобы они использовались в полном объёме, и очень важен региональный аспект, как быть с субъектами Российской Федерации. На первый взгляд, для регионов это выгодно, но как будет на самом деле..." — сказал Левитин.

Ранее большинство клубов РПЛ выступили за плавный переход к лимиту на легионеров по схеме "10+15". Речь идёт о том, что в заявку команды на сезон можно будет включать десять игроков из-за рубежа. Остальные 15 футболистов должны обладать паспортом РФ.