Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы
Россиянин вышел на замену в начале второго тайма и спустя 20 минут успешно ассистировал партнёру по команде.
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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сделал голевой пас в домашнем матче Лиге Европы против австрийского "Штурма". Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу монегасков.
Единственный гол с навеса Головина на 66-й минуте забил Крепин Диатта. Стоит отметить, что россиянин начинал матч не в стартовом составе, а вышел в начале второго тайма вместо Желсона Мартинша.
В другом матче группы B, где выступают "Монако" и "Штурм", ПСВ из Нидерландов сыграл вничью с испанским "Реал Сосьедадом" со счётом 2:2.
Напомним, что в Лиге Европы принимают участие два российских клуба. Московский "Спартак" в среду дома проиграл польской "Легии" со счётом 0:1, а вот другой столичный клуб — "Локомотив" — в четверг вырвал ничью в матче с французским "Марселем". Игра завершилась со счётом 1:1.
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