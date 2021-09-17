Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сделал голевой пас в домашнем матче Лиге Европы против австрийского "Штурма". Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу монегасков.

Единственный гол с навеса Головина на 66-й минуте забил Крепин Диатта. Стоит отметить, что россиянин начинал матч не в стартовом составе, а вышел в начале второго тайма вместо Желсона Мартинша.