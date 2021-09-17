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Голевая передача Головина помогла "Монако" обыграть "Штурм" в Лиге Европы

Россиянин вышел на замену в начале второго тайма и спустя 20 минут успешно ассистировал партнёру по команде.

17 сентября, 02:03
<p>Фото © ТАСС / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Images

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин сделал голевой пас в домашнем матче Лиге Европы против австрийского "Штурма". Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу монегасков.

Единственный гол с навеса Головина на 66-й минуте забил Крепин Диатта. Стоит отметить, что россиянин начинал матч не в стартовом составе, а вышел в начале второго тайма вместо Желсона Мартинша.

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В другом матче группы B, где выступают "Монако" и "Штурм", ПСВ из Нидерландов сыграл вничью с испанским "Реал Сосьедадом" со счётом 2:2.

Напомним, что в Лиге Европы принимают участие два российских клуба. Московский "Спартак" в среду дома проиграл польской "Легии" со счётом 0:1, а вот другой столичный клуб — "Локомотив" — в четверг вырвал ничью в матче с французским "Марселем". Игра завершилась со счётом 1:1.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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