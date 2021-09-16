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Хет-трик Плотникова принёс ЦСКА победу над "Спартаком" в КХЛ

ЦСКА набрал десять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

16 сентября, 18:48
<p>Фото © ХК ЦСКА</p>

Фото © ХК ЦСКА

"Спартак" проиграл ЦСКА в московском дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, состоявшаяся на льду столичного ДС "Мегаспорт", завершилась со счётом 5:3 в пользу армейцев.

К середине второго периода ЦСКА добился преимущества в три шайбы, но затем позволил сопернику восстановить равенство на табло. Победный гол на 54-й минуте забил нападающий армейцев Сергей Андронов.

Хет-трик в составе красно-синих оформил пятикратный призёр чемпионатов мира россиянин Сергей Плотников, ещё одну шайбу забросил шведский нападающий Лукас Валльмарк. У спартаковцев дважды отличился Иван Талалуев, один раз ворота соперников поразил Александр Хохлачёв.

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ЦСКА набрал десять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команду Сергея Фёдорова опережает только столичное "Динамо", у которого 12 баллов. "Спартак" с восемью очками — на пятой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Спартак" — ЦСКА — 3:5

Шайбы: Плотников 22' (0:1), Валльмарк 33' (0:2), Плотников 34' (0:3), Талалуев 36' (1:3), Талалуев 42' (2:3), Хохлачёв 50' (3:3), Андронов 54' (3:4), Плотников 60' (3:5)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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