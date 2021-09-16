"Это вредительство": Почему США продавливают исключение лёгких наркотиков из списка запрещённых в спорте препаратов В Америке всерьёз обсуждается, почему спортсменов никто не дисквалифицирует за употребление алкоголя, а вот марихуана запрещена. В ближайшее время этот вопрос рассмотрит WADA. 16 сентября, 15:22 Пропустившая Олимпиаду из-за употребления марихуаны американская бегунья Ша’Кэрри Ричардсон. Фото © Instagram / carririchardson

Похоже, что в борьбе с допингом в спорте грядёт революция. Настоящей информационной бомбой стало сообщение о том, что исполком WADA решил создать рабочую группу для пересмотра статуса лёгких наркотиков. В неё войдут эксперты в области спортивного права и медицины. Основная задача группы — рассмотреть, можно ли исключить марихуану из списка препаратов, которые запрещено использовать в соревновательный период. Изменения могут вступить в силу уже с 2023 года.

Возникает вопрос, почему легализацию лёгких наркотиков в спорте решили обсудить именно сейчас и кто стал инициатором этой замечательной дискуссии? Косвенно ответ на него дало само WADA, признавшее, что получило запросы от ряда заинтересованных сторон.

— Мы получили запросы от ряда заинтересованных сторон и одобрили создание рабочей группы. Эксперты подробно рассмотрят статус каннабиса. В настоящее время на соревнованиях употреблять марихуану не разрешается, и в 2022 году запрет сохранится, — говорится в пресс-релизе Всемирного антидопингового агентства.

Из-за марихуаны пострадала главная надежда США в спринте

И при чём здесь США, спросите вы. Ни для кого не секрет, что в Америке уже на протяжении нескольких месяцев активно обсуждается перспектива исключения марихуаны из списка запрещённых препаратов. Всё началось с того, что американская спринтерша Ша’Кэрри Ричардсон, считавшаяся одной из фавориток Олимпиады в Токио на дистанции 100 метров, сдала положительный тест на каннабис во время отборочных соревнований и была дисквалифицирована.

Отметим, что ещё до 2021-го спортсмены получали за употребление марихуаны стандартные четыре года отстранения. Теперь же в WADA решили, что каннабис не даёт преимущества на соревнованиях, и сократили срок дисквалификации до одного-трёх месяцев. Тем не менее у Ричардсон аннулировали результаты на победном для неё отборочном турнире, из-за этого в олимпийскую команду бегунью не взяли.

А ведь в США на 21-летнюю спортсменку делали очень серьёзную ставку. Весной она пробежала стометровку за сумасшедшие 10,72 секунды, войдя в пятёрку самых быстрых девушек на этой дистанции за всю историю. С таким результатом она выиграла бы в Токио серебро, уступив лишь олимпийский чемпионке Элейн Томпсон-Хера из Ямайки, пробежавшей в финале за 10,61 секунды.

Ричардсон согласилась с наказанием и неизбежным пропуском Олимпиады, но всё же пыталась хоть как-то оправдаться в глазах американской общественности. Выяснилось, что в день сдачи допинг-теста у неё умерла мама.

— Прошу у всех прощения, я просто не знала, как контролировать свои эмоции. Понятно, что я должна была помнить, что представляю не только себя, но и всё американское общество, которое меня очень поддерживает. Мне только 21 год, я ещё всего добьюсь. Я вернусь на дорожку и продолжу показывать высокие результаты, — эмоционально заявила бегунья после дисквалификации.

Общественный резонанс в США

Отстранение Ричардсон дало начало общественной дискуссии в Америке. Многие отмечали, что в штате Орегон, где проходили олимпийские отборочные соревнования, употребление марихуаны официально разрешено и, следовательно, бегунья не нарушила никаких законов. Трёхкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд высказал мнение, что спортивные чиновники, считающие каннабис допингом, сами частенько употребляют. Мало того, американский политик и общественный деятель Александрия Окасио-Кортес написала открытое письмо в адрес МОК и WADA. Она попросила пересмотреть статус каннабиса.

На злободневную тему высказался даже президент США Джо Байден. Он, правда, был предельно сдержан в своих комментариях.

— Если есть правила, то их необходимо соблюдать. Это знают все. Другой вопрос, справедливы ли эти правила и не стоит ли их изменить. Но ещё раз повторюсь: правила есть правила, — отметил глава государства.

Равнение на звезду, которую подозревали в допинге

Отдельно стоит упомянуть, что Ричардсон пытается на каждом шагу привлекать к себе внимание. В первую очередь своей экстравагантной внешностью и неоднозначными заявлениями. В Америке ко всему этому относятся очень положительно. Спринтерша красит волосы в яркие цвета и отращивает длинные ногти. Точно так же делала трёхкратная олимпийская чемпионка и рекордсменка мира в беге на 100 и 200 метров Флоренс-Гриффит Джойнер, которую Ричардсон считает своим кумиром, несмотря на подозрения в употреблении допинга.

Напомним, что у Джойнер резко выросли результаты в 1988 году, когда она установила свои рекорды и выиграла олимпийские медали. Это вызвало немалые подозрения у соперников и специалистов, но официальных обвинений в её адрес предъявлено не было из-за отсутствия доказательств. При этом муж бегуньи, олимпийский чемпион в тройном прыжке Эл Джойнер, в своё время попался на допинге. Сама бегунья скоропостижно умерла в возрасте 38 лет от сердечного приступа, что только добавило подозрений.

В июне Ричардсон совершила каминг-аут, после чего стала ещё популярней в США. По словам спортсменки, её девушка помогает ей с выбором нового цвета для волос перед соревнованиями.

Главный аргумент американцев в пользу исключения марихуаны из списка запрещённых препаратов заключается в том, что она не способствует повышению результатов. На самом же деле это условие является только одним из трёх, в соответствии с которыми различные средства причисляют к допингу. Также речь идёт о вреде здоровью и противоречии духу спорта. Вряд ли кто-то будет спорить, что марихуана не очень-то и полезна для организма, а об этических требованиях и говорить нет смысла.

И кстати, в 2016 году, когда в спорте разразился мельдониевый скандал, исключения этого препарата из числа запрещённых никто в США не требовал. А ведь он так же, как и марихуана, никак не способствует улучшению результатов. Дело в том, что от запрета мельдония в первую очередь пострадала российские спортсмены. Одной из главных звёзд нашего спорта того времени Марии Шараповой пришлось отбыть 15-месячную дисквалификацию, после которой она так и не смогла выйти на прежний уровень.

В России не согласны с американской позицией

Естественно, что перспективы исключения каннабиса из списка запрещённых в спорте препаратов не могли найти положительный отклик в России. Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал решение WADA создать рабочую группу идиотизмом.

— Видно, там сидят одни марихуанщики. Я скажу так: большего идиотизма придумать невозможно. Они скоро разрешат всё. Я категорически против, — сказал бывший президент Союза биатлонистов России.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что наркотические вещества не могут быть легализованы в спорте. При этом тяжёлые они или лёгкие — не имеет никакого значения.

— Это вредительство по отношению к профессиональному спорту. Через некоторое время они легализуют ещё что-то более тяжёлое. И таким образом потом все запрещённые препараты легализуют, и спортсмены начнут умирать, как мухи, — заявил Васильев.

Напомним, что в 2004 году американские спортсмены и так получили значительное послабление с точки зрения употребления различных препаратов. Тогда WADA закрепило в правилах так называемые "терапевтические исключения". Речь идёт о разрешении, выданном профессиональным спортсменам, на употребление препаратов из допингового списка WADA. Оно выдаётся спортсмену в случае, если специальная комиссия установит, что без применения запрещённого препарата состояние здоровья атлета существенно ухудшится, а альтернативного лечения не существует. Подобные исключения получили многие звёзды американского спорта, в том числе, сёстры Серена и Винус Уильямс и 19-кратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Симона Байлз.

Что касается собственно марихуаны, то на её употреблении уже было поймано немало спортсменов из США топ-уровня. Достаточно вспомнить самого титулованного олимпийца в истории — пловца Майкла Фелпса, выигравшего на Играх 23 золотые медали. В употреблении каннабиса признавались один из лучших боксёров за всю историю Майк Тайсон и двукратная олимпийская чемпионка в сноуборде Джейми Андерсон.

Сейчас в мировом спорте принято подозревать в употреблении допинга всех российских спортсменов без разбора. На деле же в США подобных проблем ничуть не меньше, но американскую команду никто и не думает лишать флага и гимна на международных стартах. Громкое дело американского велогонщика Лэнса Армстронга, лишенного семи побед на "Тур де Франс" за многолетнее использование запрещённых препаратов, не привело ни к каким глобальным санкциям. А многократно пойманный на допинге олимпийский чемпион Афин-2004 Джастин Гэтлин до сих пор выходит на беговую дорожку, и никто не требует дисквалифицировать его пожизненно.

Авторы Роман Фейгин