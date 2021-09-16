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Единственные, кто не проиграл: "Локомотив" вырвал ничью в матче с "Марселем" в первом туре Лиги Европы

Ключевым эпизодом стало удаление Наира Тикнизяна и последующий пенальти.

16 сентября, 18:35
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" сыграл вничью в первом матче группового этапа Лиги Европы с французским "Марселем" со счётом 1:1.

Ключевой момент матча произошёл во втором тайме, когда в своей штрафной сфолил Наир Тикнизян и получил вторую жёлтую карточку. К точке подошёл турок Дженгиз Ундер, который уверенно реализовал пенальти. Спасти матч железнодорожники сумели в концовке — после удара Фаустино Анджорина со средней дистанции.

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Таким образом, "Локомотив" стал первой российской командой, которая не проиграла в первом туре группового этапа еврокубка.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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