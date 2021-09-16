Единственные, кто не проиграл: "Локомотив" вырвал ничью в матче с "Марселем" в первом туре Лиги Европы
Ключевым эпизодом стало удаление Наира Тикнизяна и последующий пенальти.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" сыграл вничью в первом матче группового этапа Лиги Европы с французским "Марселем" со счётом 1:1.
Ключевой момент матча произошёл во втором тайме, когда в своей штрафной сфолил Наир Тикнизян и получил вторую жёлтую карточку. К точке подошёл турок Дженгиз Ундер, который уверенно реализовал пенальти. Спасти матч железнодорожники сумели в концовке — после удара Фаустино Анджорина со средней дистанции.
Таким образом, "Локомотив" стал первой российской командой, которая не проиграла в первом туре группового этапа еврокубка.
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