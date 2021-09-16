Ключевой момент матча произошёл во втором тайме, когда в своей штрафной сфолил Наир Тикнизян и получил вторую жёлтую карточку. К точке подошёл турок Дженгиз Ундер, который уверенно реализовал пенальти. Спасти матч железнодорожники сумели в концовке — после удара Фаустино Анджорина со средней дистанции.