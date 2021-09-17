Пять российских олимпийских чемпионов стали "мужчинами года" по версии журнала GQ
В частности, награды удостоился гимнаст Никита Нагорный, который прямо на сцене сделал сальто.
Пять российских олимпийских чемпионов стали "мужчинами года" по версии журнала GQ. Видео © Instagram / nikushkarus
Пять российских олимпийских чемпионов стали "мужчинами года" по версии журнала GQ в 2021 году. Награды получили боксёр Альберт Батыргазиев, тхэквондисты Максим Храмцов и Владислав Ларин, пловец Евгений Рылов и спортивный гимнаст Никита Нагорный.
"Никогда бы не представил, что мне выпадет такая возможность — находиться в зале с самыми успешными людьми этого времени. Я бесконечно благодарен GQ за то, что они уделяют внимание и время своё и делают всё, чтобы говорили о спорте. Для нас это самое главное, потому что мы посвящаем этому всю свою жизнь", — сказал Нагорный во время вручения премии и сделал после своей речи сальто прямо на сцене.
Также были распределены и другие номинации. В частности, рэп-исполнитель Feduk стал "музыкантом года", актёр театра и кино Иван Янковский — "актёром года", писатель Дмитрий Глуховский — "автором года". Казахстанский диджей Imanbek получил премию "Открытие года", основатель "Додо пиццы" Фёдор Овчинников удостоен звания "Бизнесмен года", а Данила Козловский признан "режиссёром года".
Ранее сообщалось, что американский журнал Time обнародовал свой традиционный список 100 самых влиятельных людей в мире за 2021 год. Их распределили по категориям: "Титаны", "Новаторы", "Деятели искусства", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры".
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