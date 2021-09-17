Пять российских олимпийских чемпионов стали "мужчинами года" по версии журнала GQ

"Никогда бы не представил, что мне выпадет такая возможность — находиться в зале с самыми успешными людьми этого времени. Я бесконечно благодарен GQ за то, что они уделяют внимание и время своё и делают всё, чтобы говорили о спорте. Для нас это самое главное, потому что мы посвящаем этому всю свою жизнь", — сказал Нагорный во время вручения премии и сделал после своей речи сальто прямо на сцене.