Российскую туристку обвинили в воровстве и не выпускают из Турции. Видео © LIFE

28-летняя уроженка Башкорстостана Алия Миллер полетела на отдых в турецкую Анталью с мужем и двумя детьми – двухлетним сыном и четырёхлетней дочерью. Но вернуться домой семья теперь не может. Всё дело в том, что за два дня до вылета девушку обвинили в краже кошелька. О подробностях произошедшего она рассказала Лайфу

По словам Алии, они всей семьёй хотели отправиться в торговый центр и заранее купили билеты на автобус. Перед поездкой таксисты уговорили россиян поехать на машине. Девушка пошла к специальной стойке ресепшна в отеле, чтобы сдать билеты, но там никого не оказалось.

"Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали, что в этот момент я взяла кошелёк, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелёк я видела. Как мне показалось, подошёл кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всем меня", — посетовала Алия.

Деньги за автобусный билет россиянке так и не вернули и она вышла из отеля. Вечером в номер семьи пришёл начальник службы безопасности отеля. Он заявил, что у одного из гостей пропал кошелёк и на записи с камер видеонаблюдения зафиксировано, что именно Алия находилась рядом с пропажей. В номере провели обыск, но ничего не нашли.

"Пересчитали мои деньги. У меня наличными было 50 долларов, в том кошельке – 800 (около 58 тысяч рублей. — Прим. Лайфа). В итоге, мне запретили выезд из страны, пока идут разбирательства. Теперь мы вынуждены с семьёй снимать квартиру за свой счёт. Позвонили в российское посольство, там мне посоветовали нанять адвоката. Адвоката мы здесь нашли, правда, он плохо говорит по-русски", — рассказала девушка.