В Раде предрекли повышение тарифов на ЖКХ и нехватку газа на Украине

Экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной рады от фракции "Батьковщина" Алексей Кучеренко заявил, что стране предстоит столкнуться с серьёзными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и нехватку газа.

"К большому сожалению, я утверждаю, что премьер-министр [Денис Шмыгаль] вводил в заблуждение и депутатов Верховной рады, и всю Украину, потому что не могут не подняться тарифы на тепло, если цена на газ для предприятий "Теплокоммунэнерго" увеличится", — отметил он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Кучеренко также спрогнозировал рост тарифов для населения в полтора раза. Кроме того, по его мнению, топлива "стране может не хватить физически". Политик полагает, что такая ситуация сложится в Незалежной уже в этом отопительном сезоне. Все эти сложности нардеп связывает в том числе с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Это для нас очень плохо. Есть не просто риски, а последствия, которые мы ощутим уже этой зимой, которая может быть крайне тяжёлой", — заключил он.