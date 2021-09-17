НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Раде предрекли повышение тарифов на ЖКХ и нехватку газа на Украине

Предстоящая зима может быть крайне тяжёлой для Незалежной, заметил бывший украинский министр Алексей Кучеренко.

17 сентября, 00:19
<p>Фото © ТАСС / PA Images</p>

Фото © ТАСС / PA Images

Экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Верховной рады от фракции "Батьковщина" Алексей Кучеренко заявил, что стране предстоит столкнуться с серьёзными сложностями в будущем отопительном сезоне, включая рост тарифов на ЖКХ для населения и нехватку газа.

"К большому сожалению, я утверждаю, что премьер-министр [Денис Шмыгаль] вводил в заблуждение и депутатов Верховной рады, и всю Украину, потому что не могут не подняться тарифы на тепло, если цена на газ для предприятий "Теплокоммунэнерго" увеличится", — отметил он в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Украине предрекли энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы

Украине предрекли энергетическую катастрофу в ближайшие месяцы

Кучеренко также спрогнозировал рост тарифов для населения в полтора раза. Кроме того, по его мнению, топлива "стране может не хватить физически". Политик полагает, что такая ситуация сложится в Незалежной уже в этом отопительном сезоне. Все эти сложности нардеп связывает в том числе с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Это для нас очень плохо. Есть не просто риски, а последствия, которые мы ощутим уже этой зимой, которая может быть крайне тяжёлой", — заключил он.

Украина заявила о готовности продлить контракт на транзит российского газа

Украина заявила о готовности продлить контракт на транзит российского газа

Ранее украинский премьер Шмыгаль заявил, что кабмин не видит оснований для повышения в этом сезоне тарифов на коммунальные услуги. По словам главы Правительства Украины, они останутся фиксированными и власти не допустят роста. Также он сообщил, что энергетическая система Незалежной готова к новому отопительному сезону на 90%.

В Раде заявили о росте цен на газ из-за запуска "Северного потока – 2"

В Раде заявили о росте цен на газ из-за запуска "Северного потока – 2"

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Эхо Майдана: Зачем Киев просит у США израильский "Железный купол"

вчера в 21:40

Политолог предупредил Польшу о последствиях разрыва контракта с "Газпромом"

вчера в 09:43

NYT: Франция отказалась праздновать с США юбилей морской битвы после решения по подлодкам

сегодня в 00:29

"Всё равно поедут": В РСТ рассказали, как новые правила въезда для россиян повлияют на турпоток в Турцию

сегодня в 00:50

В Центробанке оценили вероятность мирового финансового кризиса в ближайшие годы

сегодня в 00:47

Новости партнеров

Layer 1