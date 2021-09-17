В России разработали тест на коронавирус в любых биологических жидкостях

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали тест-систему, позволяющую обнаружить РНК коронавируса SARS-CoV-2 в любых биологических жидкостях. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя директора по научной работе института Александра Горелова.

Как указано в инструкции, универсальный набор реагентов предназначен для выявления и количественного определения вирусных частиц не только в мазках со слизистой оболочки носо- и ротоглотки, как при обычном тесте, но и в плазме крови, мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, ректальных мазках и аутопсийном материале (получают при вскрытии тел умерших). Помимо этого тест может определить количество вируса в объектах окружающей среды, к примеру в концентратах образцов воды или смывов с объектов.

По словам Горелова, это одна из первых подобных тест-систем в мире, которая работает на платформе ПЦР. В первую очередь она нужна для выявления бессимптомных и малосимптомных заражённых в очагах инфекции.

"Мы знаем, что ахиллесова пята пандемии — это как раз люди с малозаметными симптомами, которые, сами того не подозревая, становятся заразны для окружающих. Поэтому очень важно определить количество вирусных частиц в биоматериалах: таким образом мы сможем выявить заболевание на ранних стадиях", — отметил Горелов.

Благодаря разработке выяснить, болен человек или нет, можно будет в течение шести часов с высокой точностью. Кроме того, тест позволяет узнать, на какой стадии находится болезнь.