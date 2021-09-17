Медики перечислили ранние признаки деменции

Медики назвали ряд ранних признаков деменции. Об этом пишет британский портал Express.

Отмечается, что всего существует более 200 подтипов деменции. В их числе болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная и смешанная деменция. При таком заболевании повреждается мозг и появляется ряд физических и психических симптомов. Врачи пришли к выводу, что, улучшив кровоснабжение головного мозга, можно замедлить прогрессирование данной болезни.

Как уточняется, на ранних стадиях деменции появляются проблемы с концентрацией внимания. Например, это может быть отключение от фильма, телепрограммы, подкаста или книги. Также при этом недуге может меняться настроение и поведение: жизнерадостный человек превращается в раздражительного. Ещё одними ранними симптомами являются медлительность мысли, трудности с планированием, проблемы с пониманием, памятью и языком.