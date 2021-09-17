Медики перечислили ранние признаки деменции
А также объяснили, что нужно предпринять, чтобы снизить риск заболевания.
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Медики назвали ряд ранних признаков деменции. Об этом пишет британский портал Express.
Отмечается, что всего существует более 200 подтипов деменции. В их числе болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция, деменция с тельцами Леви, лобно-височная и смешанная деменция. При таком заболевании повреждается мозг и появляется ряд физических и психических симптомов. Врачи пришли к выводу, что, улучшив кровоснабжение головного мозга, можно замедлить прогрессирование данной болезни.
Как уточняется, на ранних стадиях деменции появляются проблемы с концентрацией внимания. Например, это может быть отключение от фильма, телепрограммы, подкаста или книги. Также при этом недуге может меняться настроение и поведение: жизнерадостный человек превращается в раздражительного. Ещё одними ранними симптомами являются медлительность мысли, трудности с планированием, проблемы с пониманием, памятью и языком.
Врачи отмечают, что все признаки заболевания могут быть "едва заметными" вначале, однако со временем они становятся более выраженными. Риск деменции у человека удваивается примерно каждые пять лет после 65. При этом уменьшить вероятность появления болезни можно, снизив риск инсульта, диабета или сердечных заболеваний. Для этого медики рекомендуют придерживаться здоровой диеты, регулярно заниматься спортом, не курить и не употреблять много алкоголя.
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