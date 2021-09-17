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В ЦИК отметили, что предвыборная агитационная кампания в РФ прошла без серьёзных нарушений

Секретарь Центризбиркома выразила надежду, что и в дальнейшем всё пройдёт гладко и спокойно.

16 сентября, 21:03
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла без значимых нарушений. Об этом заявила в четверг секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании в Центризбиркоме, посвящённом началу голосования на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке.

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Первые избирательные участки на выборах в Госдуму открылись на Камчатке и Чукотке

"Слава богу, обошлось без каких-то серьёзных нарушений", сказала секретарь ЦИК.

При этом Бударина выразила надежду, что и в дальнейшем всё пройдёт гладко и спокойно.

Ранее Лайф сообщал, что начал работу ситуационный центр по общественному контролю за выборами. Россияне смогут узнать информацию через горячую линию и мобильное приложение.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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