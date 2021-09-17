В ЦИК отметили, что предвыборная агитационная кампания в РФ прошла без серьёзных нарушений

Агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла без значимых нарушений. Об этом заявила в четверг секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании в Центризбиркоме, посвящённом началу голосования на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке.

"Слава богу, обошлось без каких-то серьёзных нарушений", — сказала секретарь ЦИК.

При этом Бударина выразила надежду, что и в дальнейшем всё пройдёт гладко и спокойно.