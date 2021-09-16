Первые избирательные участки на выборах в Госдуму открылись на Камчатке и Чукотке

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе в 8:00 17 сентября открылись избирательные участки на выборах в Государственную думу РФ.

Кроме того, на Камчатке стартовали выборы депутатов регионального парламента и 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления. Всего в крае задействовано 14 территориальных избирательных комиссий и 187 участковых. Работу на участках обеспечивает более полутора тысяч членов УИК. Сейчас Камчатский край в Государственной думе представляет Ирина Яровая (вице-спикер), а также Константин Слыщенко, который входит в Комитет по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

На территории Чукотского автономного округа также помимо выборов депутатов Госдумы проходит голосование в региональный парламент и в органы местного самоуправления. Депутатом Госдумы по одномандатному избирательному округу № 224 на Чукотке является Валентина Рудченко. По этому округу на выборах зарегистрировано шесть кандидатов, Рудченко среди них нет.

Напомним, голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам в один тур.