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Хозяйка сбежавшей из багажа в Домодедово дворняжки Евы рассказала Лайфу, как нашли собаку

Екатерина поблагодарила всех, кто участвовал в поисках, и раскрыла, как именно удалось поймать питомца.

16 сентября, 19:52

Хозяйка сбежавшей из багажа в Домодедово дворняжки Евы рассказала Лайфу, как нашли собаку. Видео © LIFE

Дворняжку Еву, которая около недели назад сбежала из багажа в аэропорту Домодедово, удалось поймать ранним утром 16 сентября. Хозяйка собаки Екатерина Безрученко рассказала Лайфу об этом счастливом моменте. По словам девушки, в поисках помогла её толстовка.

"Сработал наш план с толстовкой, которая пахнет мной. Вчера (15 сентября. — Прим. Лайфа) утром я прилетела в Домодедово и участвовала непосредственно в поисках с неравнодушными людьми, кинологами. Мы ходили по огромной территории, ездили на машине, это было очень сложно", — поведала она.

Хозяйка питомца поблагодарила всех, кто участвовал в поисках. Она также раскрыла, как именно удалось поймать Еву.

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"У нас появилась идея оставить в прикормленном месте мою толстовку, соорудить подобие будки, и утром Ева пришла туда", — отметила девушка.

Екатерина призналась, что была счастлива, когда ей сообщили радостную новость, и сразу же приехала на место. Девушка заметила, что Ева была очень рада видеть её. Собеседница Лайфа уточнила, что собака была худой, голодной и испуганной. Спустя некоторое время девушка вместе с питомцем вылетела домой, аэропорт предоставил новую переноску.

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"Мы добрались благополучно. Сейчас мы дома, искупали собаку, она, конечно, вся пострадавшая, уставшая. Теперь она в тепле, накупанная, накормленная", — добавила Екатерина.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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В распоряжении Лайфа также появились кадры, как дома встречали Еву. Все были рады вновь увидеть собаку, та в свою очередь скулила от счастья.

Напомним, Ева должна была вместе с хозяевами улететь в Симферополь, но, как оказалось, на борт самолёта животное не попало. Сотрудники столичного аэропорта заявили, что при погрузке собака вырвалась из переноски и куда-то убежала. Это подтвердили камеры наблюдения. На поиски Евы была брошена оперативная группа, её искали почти неделю и наконец нашли 16 сентября.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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