Глава Пентагона заявил о расширении военного присутствия США в Австралии

Соединённые Штаты расширят военное присутствие в Австралии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", — сказал он на пресс-конференции.