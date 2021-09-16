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Глава Пентагона заявил о расширении военного присутствия США в Австралии

Речь в том числе идёт о ротационном присутствии в стране всех типов военных американских самолётов.

16 сентября, 19:32
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Соединённые Штаты расширят военное присутствие в Австралии. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Сегодня мы одобрили важные инициативы, касающиеся размещения сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", — сказал он на пресс-конференции.

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Министр обороны Австралии Питер Даттон добавил, что речь в том числе идёт о ротационном присутствии в стране всех типов военных самолётов США. Кроме того, будут созданы совместный комплекс технического обслуживания и материально-техническая инфраструктура для поддержки деятельности стран в военной сфере, включая военно-морские силы.

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Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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