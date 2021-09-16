Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС планирует создать собственную армию, чтобы не зависеть от США в вопросах обороны. Об этом пишет издание Daily Mail.

Она выразила обеспокоенность захватом власти в Афганистане боевиками "Талибана"*. Фон дер Ляйен считает, что это событие ставит серьёзные вопросы не только перед блоком НАТО, но и перед странами Евросоюза.

Кроме того, глава ЕК призвала ускорить создание Европейского оборонного союза, который будет обладать достаточной политической волей применения военных инструментов без помощи США и НАТО, а также принимать участие в миссиях, которые не инициированы Североатлантическим альянсом или ООН.

"Пора переходить на следующий уровень", — заявила она.