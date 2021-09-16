Кабмин выделит почти 400 млн для помощи пострадавшим от паводков крымчанам

Из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 396,5 млн рублей для помощи жителям Крыма, чьи дома и квартиры пострадали в результате наводнений в июне-июле 2021 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Деньги направят на приобретение или строительство жилых помещений, а также на капитальный ремонт повреждённых домов. За целевым использованием выделенных для помощи людям средств поручили проследить Минстрою. Представить соответствующий доклад ведомство обязано до 1 февраля 2021 года.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Лайф сообщал о том, что власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет.