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Кабмин выделит почти 400 млн для помощи пострадавшим от паводков крымчанам

Деньги направят на приобретение или строительство жилья, а также на капремонт повреждённых домов.

16 сентября, 19:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 396,5 млн рублей для помощи жителям Крыма, чьи дома и квартиры пострадали в результате наводнений в июне-июле 2021 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Деньги направят на приобретение или строительство жилых помещений, а также на капитальный ремонт повреждённых домов. За целевым использованием выделенных для помощи людям средств поручили проследить Минстрою. Представить соответствующий доклад ведомство обязано до 1 февраля 2021 года.

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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Лайф сообщал о том, что власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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