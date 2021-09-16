Масштабный сбой произошёл в работе TikTok

Пользователи TikTok в ряде стран сообщили о сбоях в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в соцсети начались примерно в 20:47 мск. Хотя наибольшее количество жалоб поступает из США, но неполадки в работе сервиса отмечены также в Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Франции, Италии, Ирландии и Польше. Львиная доля пользователей (55%) просто жалуется на плохую работу приложения, а около трети (33%) отмечают проблемы с соединением сервера. Ещё 12% обеспокоены трудностями, связанными с размещением комментариев.