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Масштабный сбой произошёл в работе TikTok

Юзеры, в частности, жалуются на проблемы с соединением и размещением комментариев.

16 сентября, 19:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пользователи TikTok в ряде стран сообщили о сбоях в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в соцсети начались примерно в 20:47 мск. Хотя наибольшее количество жалоб поступает из США, но неполадки в работе сервиса отмечены также в Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Франции, Италии, Ирландии и Польше. Львиная доля пользователей (55%) просто жалуется на плохую работу приложения, а около трети (33%) отмечают проблемы с соединением сервера. Ещё 12% обеспокоены трудностями, связанными с размещением комментариев.

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Ранее Лайф рассказывал о сбое в Telegram, а также о случившихся перед этим глобальных неполадках в "Инстаграме". Тогда пользователи из разных стран мира жаловались на проблемы с приложением и веб-сайтом.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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