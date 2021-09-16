Масштабный сбой произошёл в работе TikTok
Юзеры, в частности, жалуются на проблемы с соединением и размещением комментариев.
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Пользователи TikTok в ряде стран сообщили о сбоях в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неполадки и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.
Проблемы в соцсети начались примерно в 20:47 мск. Хотя наибольшее количество жалоб поступает из США, но неполадки в работе сервиса отмечены также в Великобритании, Германии, Нидерландах, Канаде, Франции, Италии, Ирландии и Польше. Львиная доля пользователей (55%) просто жалуется на плохую работу приложения, а около трети (33%) отмечают проблемы с соединением сервера. Ещё 12% обеспокоены трудностями, связанными с размещением комментариев.
Ранее Лайф рассказывал о сбое в Telegram, а также о случившихся перед этим глобальных неполадках в "Инстаграме". Тогда пользователи из разных стран мира жаловались на проблемы с приложением и веб-сайтом.
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