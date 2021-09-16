"Медленная зона" для электросамокатов появилась на Патриарших прудах в Москве

На Патриарших прудах в Москве появилась медленная зона для электросамокатов. О нововведении просили жители района, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

"Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными. Всего в Москве уже больше 100 медленных зон", — уточняется в Telegram-канале Дептранса.

На Патриарших прудах стоянки для электросамокатов перенесут в более комфортные и безопасные места для того, чтобы не создавать массовое скопление людей вокруг них. Также здесь намерены организовать работу скаутов, которые будут разгружать парковки при необходимости. При этом на стоянках для велосипедов электросамокаты оставлять будет запрещено.