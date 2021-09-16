В Великобритании два завода остановили работу из-за высоких цен на газ

В Великобритании приостановили работу два завода американского производителя сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings. Причиной стали высокие цены на газ в Европе. Объявление размещено на официальном сайте производителя.

"CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявила сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ", — заявили в компании.