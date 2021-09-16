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В Великобритании два завода остановили работу из-за высоких цен на газ

В компании затруднились с ответом, когда деятельность предприятий будет возобновлена.

16 сентября, 18:39
<p>Фото © <a href="https://ftinvest.ru/2020/12/14/fundamentalnyj-analiz-akcij-cf-industries-holdings-inc-cf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FTInvest.ru</a></p>

Фото © FTInvest.ru

В Великобритании приостановили работу два завода американского производителя сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings. Причиной стали высокие цены на газ в Европе. Объявление размещено на официальном сайте производителя.

"CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявила сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ", — заявили в компании.

В CF Industries Holdings пока не знают даты возобновления работы заводов. Однако по всему миру у них имеется девять производственных комплексов. Помимо Великобритании они расположены в США и Канаде.

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Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла $900, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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