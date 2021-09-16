В Великобритании два завода остановили работу из-за высоких цен на газ
В компании затруднились с ответом, когда деятельность предприятий будет возобновлена.
Фото © FTInvest.ru
В Великобритании приостановили работу два завода американского производителя сельскохозяйственных удобрений CF Industries Holdings. Причиной стали высокие цены на газ в Европе. Объявление размещено на официальном сайте производителя.
"CF Industries Holdings, ведущий мировой производитель водородных и азотных продуктов, объявила сегодня о прекращении операций на производственных комплексах в Биллингеме и Инсе из-за высоких цен на природный газ", — заявили в компании.
В CF Industries Holdings пока не знают даты возобновления работы заводов. Однако по всему миру у них имеется девять производственных комплексов. Помимо Великобритании они расположены в США и Канаде.
Напомним, 9 сентября газ в Европе подорожал до 700 долларов. 14 сентября цена на топливо пробила отметку в $800, 15 сентября стоимость газа впервые в истории достигла $900, но к концу дня снова рухнула. Котировки в течение дня достигали пика в 963,9 доллара. При этом эксперт спрогнозировал рост цен на газ в Европе до $1000 за тысячу кубометров.
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