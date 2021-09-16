Три человека погибли в жутком ДТП с автобусом и грузовиком в Калужской области

Серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло вечером 16 сентября в районе населённого пункта Гусево в Калужской области. Известно, что столкнулись ПАЗ и КамАЗ. По последним данным, погибли три человека.

"Водитель автобуса перевозил рабочих, 12 человек. По предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с "КамАЗом". Погиб водитель "КамАЗа", водитель автобуса и пассажир автобуса", — уточнили в региональной прокуратуре.

Ещё около восьми человек получили различные травмы, их доставили в больницу. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают экстренные службы. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.