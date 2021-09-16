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Три человека погибли в жутком ДТП с автобусом и грузовиком в Калужской области

Предварительно, водитель ПАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В автобусе находилось 12 рабочих.

16 сентября, 18:36
<p>Фото © <a href="https://40.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4562890" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по Калужской области</a></p>

Фото © ГУ МЧС РФ по Калужской области

Серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло вечером 16 сентября в районе населённого пункта Гусево в Калужской области. Известно, что столкнулись ПАЗ и КамАЗ. По последним данным, погибли три человека.

"Водитель автобуса перевозил рабочих, 12 человек. По предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с "КамАЗом". Погиб водитель "КамАЗа", водитель автобуса и пассажир автобуса", — уточнили в региональной прокуратуре.

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Ещё около восьми человек получили различные травмы, их доставили в больницу. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают экстренные службы. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.

Ранее сообщалось, что в центре Новосибирска автомобиль ДПС перевернулся после столкновения с "лексусом".

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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