Три человека погибли в жутком ДТП с автобусом и грузовиком в Калужской области
Предварительно, водитель ПАЗа выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В автобусе находилось 12 рабочих.
Серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика произошло вечером 16 сентября в районе населённого пункта Гусево в Калужской области. Известно, что столкнулись ПАЗ и КамАЗ. По последним данным, погибли три человека.
"Водитель автобуса перевозил рабочих, 12 человек. По предварительной информации, выехал на полосу встречного движения, совершил столкновение с "КамАЗом". Погиб водитель "КамАЗа", водитель автобуса и пассажир автобуса", — уточнили в региональной прокуратуре.
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Ещё около восьми человек получили различные травмы, их доставили в больницу. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. На месте ЧП работают экстренные службы. По факту ДТП прокуратура организовала проверку.
Ранее сообщалось, что в центре Новосибирска автомобиль ДПС перевернулся после столкновения с "лексусом".
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