Зоозащитница обвинила сотрудников "Магнита" в отравлении собак и показала кадры с бьющимися в агонии животными

В городе Нариманов Астраханской области зоозащитница обвинила сотрудников "Магнита" на улице Центральной в отравлении двух бездомных собак на глазах покупателей. Кадры с бьющимися в конвульсиях животными женщина опубликовала в соцсетях.

На них видно, как неизвестный мужчина наблюдает за умирающей собакой, а потом волоком переносит её в тележку к другой и увозит их. Женщина также выложила записи своей беседы с кол-центром "Магнита".

"Вы только послушайте, как эта мразь [на видео] ржёт, чавкает. Дети, взрослые смотрят и ржут! Никто не подошёл к собаке, бьющейся в агонии. Это же какая страшнейшая смерть! Я будто в страшном сне! Собаки стерильные и биркованные, не агрессивные. Люди, вы что творите то?" — негодует зоозащитница.

В пресс-службе "Магнита" опровергли обвинения в намеренном отравлении животных. Там пояснили, что в магазин действительно забежали "две собаки с признаками болезни, поведение которых было агрессивным". Чтобы предотвратить угрозу жизни и здоровью покупателей, сотрудник попробовал вывести их на улицу, но собаки легли у входа и больше не встали. В доказательство они предоставили кадры с камер наблюдения.

"Покупатель, находящийся в магазине, по собственной инициативе стал убирать животных в тележку, которую самостоятельно взял на улице в зоне выгрузки. На кадрах видно, что на одежде мужчины нет фирменной жилетки компании или других обязательных брендированных элементов. Мы готовы сотрудничать с правоохранительными органами и предоставить им всю необходимую информацию", — объяснили в "Магните".