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Старейшая звезда TikTok умерла после положительного ПЦР-теста, но родные настаивают на другой причине смерти

Долгожительница обрела большую популярность уже на склоне лет, когда пользователи приложения услышали, как она поёт.

16 сентября, 18:23
<p>Фото © TikTok / <a href="https://www.tiktok.com/@singinggran1911?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&lang=en" target="_blank" rel="noopener noreferrer">singinggran1911</a></p>

Фото © TikTok / singinggran1911

В Уэльсе скончалась 110-летняя Эми Уинифред Хокинс, известная как "старейшая звезда TikTok". Она прославилась благодаря своему правнуку, который сам выкладывал её ролики на платформу.

Уинифред Хокинс родилась 24 января 1911 года. В начале сентября женщина получила положительный тест на коронавирус и попала в больницу, а 9 сентября звёздная старушка скончалась. Однако родные считают причиной смерти не ковид, пишет издание Wales Online.

"Я не уверена, что она умерла из-за вируса. Она никогда не болела. За несколько недель до смерти она не могла нормально есть, вероятно, именно это стало причиной её смерти", — рассказала её дочь Рози.

Жительница Уэльса была одной из старейших жительниц Великобритании. Дочь Уинифред Хокинс считает, что секрет долгой жизни её матери состоял в том, что она питалась умеренно, не курила, не употребляла алкоголь и чувствовала себя счастливой. Сама Уинифред Хокинс говорила, что живёт так долго, потому что никогда не ходила по врачам.

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Ранее Лайф рассказывал, что старейшая жительница США умерла и оставила после себя 108 правнуков и 120 праправнуков. За свою долгую жизнь она около 20 лет поработала няней, воспитывая не только своих детей, но и чужих.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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