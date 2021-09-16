Старейшая звезда TikTok умерла после положительного ПЦР-теста, но родные настаивают на другой причине смерти

В Уэльсе скончалась 110-летняя Эми Уинифред Хокинс, известная как "старейшая звезда TikTok". Она прославилась благодаря своему правнуку, который сам выкладывал её ролики на платформу.

Уинифред Хокинс родилась 24 января 1911 года. В начале сентября женщина получила положительный тест на коронавирус и попала в больницу, а 9 сентября звёздная старушка скончалась. Однако родные считают причиной смерти не ковид, пишет издание Wales Online.

"Я не уверена, что она умерла из-за вируса. Она никогда не болела. За несколько недель до смерти она не могла нормально есть, вероятно, именно это стало причиной её смерти", — рассказала её дочь Рози.

Жительница Уэльса была одной из старейших жительниц Великобритании. Дочь Уинифред Хокинс считает, что секрет долгой жизни её матери состоял в том, что она питалась умеренно, не курила, не употребляла алкоголь и чувствовала себя счастливой. Сама Уинифред Хокинс говорила, что живёт так долго, потому что никогда не ходила по врачам.