Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом работал в школе без нужных справок

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Орловской области работал в Залегощенской школе № 2. При этом у него не было медицинского заключения, а также справки о наличии или отсутствии судимости, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В отношении одной из учениц школы было совершено преступление против половой неприкосновенности, что длительное время оставалось без надлежащего реагирования со стороны руководства школы", — сказали в ведомстве.

В итоге прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Залегощенского района, а по результатам рассмотрения акта реагирования директор школы уволен. Проверка продолжается.