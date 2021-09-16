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Подозреваемый в убийстве девочки под Орлом работал в школе без нужных справок

Мужчина обвиняется в сексуальном насилии над одним из учеников этого учебного заведения.

16 сентября, 18:09

Фото © МВД России

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Орловской области работал в Залегощенской школе № 2. При этом у него не было медицинского заключения, а также справки о наличии или отсутствии судимости, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В отношении одной из учениц школы было совершено преступление против половой неприкосновенности, что длительное время оставалось без надлежащего реагирования со стороны руководства школы", — сказали в ведомстве.

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В итоге прокуратура внесла представление в адрес главы администрации Залегощенского района, а по результатам рассмотрения акта реагирования директор школы уволен. Проверка продолжается.

Напомним, что тело пропавшей в Орловской области девочки обнаружили в подвале жилого дома. Малышку не могли найти почти три месяца — с 18 июня 2021 года. По делу назначены судебно-медицинская, медико-криминалистическая и молекулярно-генетическая экспертизы. По подозрению в убийстве задержали 61-летнего местного жителя. Ранее сегодня стало известно, что он обвиняется в сексуальном насилии ещё над тремя несовершеннолетними.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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