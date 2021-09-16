Меркель сочла ничтожным прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе
Она заявила, что в ходе переговоров в Париже обсудит с Эмманюэлем Макроном работу в "нормандском формате".
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает ничтожным прогресс в реализации договорённостей по урегулированию ситуации на Украине. Свою точку зрения на этот процесс она озвучила журналистам в Париже перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
По словам Меркель, она намерена обсудить со своим французским коллегой работу в "нормандском формате", поскольку в Донбассе "ситуация сложная, а прогресс [в урегулировании] ничтожен".
А ранее Лайф рассказывал, что ещё в начале сентября Киев пытается включить США в процесс переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Так, об этом в июне говорил первый президент страны Леонид Кравчук и нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. В МИД РФ ранее назвали условие для подключения США к этому вопросу.
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