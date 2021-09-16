Меркель сочла ничтожным прогресс в урегулировании ситуации в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что считает ничтожным прогресс в реализации договорённостей по урегулированию ситуации на Украине. Свою точку зрения на этот процесс она озвучила журналистам в Париже перед встречей с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.