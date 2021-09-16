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"Их сложно переубедить": Трамп по одной фразе телеведущего угадал, что его жена русская

Он также охарактеризовал россиян как очень умных, но отметил, что спорить с ними почти бесполезно.

16 сентября, 17:29

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе интервью на телеканале Fox News смог по единственной фразе ведущего Грега Гутфельда угадать, что его жена русская. Речь зашла о вакцинации, и журналист посетовал, что не может убедить супругу привиться от ковида.

Трамп поинтересовался: "Может быть, она русская?" На что получил утвердительный ответ, ведь супруга Гутфельда — бывшая российская модель Елена Мусса. Телеведущий признался, что прививаться она не хочет, так как скептически относится к вакцинам, и пожаловался, что с ней и её соотечественниками спорить практически невозможно. Тогда Трамп в ответ высказал своё видение русского характера.

"Русские очень умные. Но их сложно в чём-либо переубедить. Они считают, что достаточно знают о жизни. Поэтому проще позволить им делать то, что хочется", — подытожил бывший президент США.

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К слову, сам бывший президент США и его супруга Мелания привились от коронавируса ещё в январе. Вакцинация Дональда Трампа и его жены проходила в Белом доме.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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