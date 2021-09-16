Экс-президент США Дональд Трамп в ходе интервью на телеканале Fox News смог по единственной фразе ведущего Грега Гутфельда угадать, что его жена русская. Речь зашла о вакцинации, и журналист посетовал, что не может убедить супругу привиться от ковида.

Gutfeld asks Trump what he'd say to Gutfeld's wife to try to convince her to get vaccinated (he announces she's unvaccinated). Trump responds by saying he recommends she get vaccinated but if she doesn't want to, that's okay too. pic.twitter.com/rrn010vS4o — Aaron Rupar (@atrupar) September 9, 2021

Трамп поинтересовался: "Может быть, она русская?" На что получил утвердительный ответ, ведь супруга Гутфельда — бывшая российская модель Елена Мусса. Телеведущий признался, что прививаться она не хочет, так как скептически относится к вакцинам, и пожаловался, что с ней и её соотечественниками спорить практически невозможно. Тогда Трамп в ответ высказал своё видение русского характера.

"Русские очень умные. Но их сложно в чём-либо переубедить. Они считают, что достаточно знают о жизни. Поэтому проще позволить им делать то, что хочется", — подытожил бывший президент США.