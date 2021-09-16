Бельевые верёвки спасли жизнь россиянину, выпавшему с пятого этажа

Житель Новороссийска выпал с высоты пятого этажа жилого дома на улице Сакко и Ванцетти, и всё могло закончиться настоящей трагедией, если бы не соседи снизу, которые привыкли сушить бельё за окном.

Фото © Instagram / alekseioderov

"Поступил вызов о том, что мужчина выпал с пятого этажа многоквартирного дома и запутался в бельевых верёвках на уровне четвёртого этажа", — написал в соцсетях начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Приехавшие на вызов спасатели спустились к пострадавшему при помощи альпинистского снаряжения. Мужчину освободили от верёвок, а потом передали сотрудникам скорой помощи.

Фото © Instagram / alekseioderov