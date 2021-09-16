Бельевые верёвки спасли жизнь россиянину, выпавшему с пятого этажа
Прибывшие на вызов спасатели освободили бедолагу, спустившись к нему с помощью альпинистского снаряжения.
Житель Новороссийска выпал с высоты пятого этажа жилого дома на улице Сакко и Ванцетти, и всё могло закончиться настоящей трагедией, если бы не соседи снизу, которые привыкли сушить бельё за окном.
"Поступил вызов о том, что мужчина выпал с пятого этажа многоквартирного дома и запутался в бельевых верёвках на уровне четвёртого этажа", — написал в соцсетях начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Приехавшие на вызов спасатели спустились к пострадавшему при помощи альпинистского снаряжения. Мужчину освободили от верёвок, а потом передали сотрудникам скорой помощи.
Ранее Лайф сообщал, что "Неуязвимый" из Дагестана не получил ни царапины во время камнепада. Мужчина укрылся от "обстрела" в кузове грузовика, а один из валунов даже пролетел в нескольких сантиметрах от его головы.
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