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Россия и Египет достигли понимания по выплатам семьям погибших при теракте над Синаем

В Москве выразили надежду на то, что договорённости будут окончательно согласованы в кратчайшие сроки.

16 сентября, 16:58
<p>Фото © ТАСС / Григорьев Максим</p>

Фото © ТАСС / Григорьев Максим

Россия и Египет достигли понимания в вопросе компенсационных выплат семьям погибших при авиакатастрофе российского самолёта над Синайским полуостровом в 2015 году. Об этом говорится в заявлении представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

"В результате предпринятых усилий Посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетскими партнёрами по этому вопросу. В настоящее время прорабатываются конкретные детали порядка осуществления добровольных выплат по линии Федерации туристических палат Египта", — сказала Захарова.

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Представитель МИД добавила, что на протяжении всех переговоров посольство поддерживало связь с родственниками погибших пассажиров и членов экипажа, а также выразила надежду на то, что все достигнутые договорённости будут окончательно согласованы в кратчайшие сроки.

Напомним, самолёт Airbus А321 авиакомпании "Когалымавиа" потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Лайнер летел по маршруту Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург. Через 20 минут после взлёта в хвостовой части произошёл взрыв самодельного взрывного устройства, который привёл к разрушению самолёта. В ФСБ назвали произошедшее терактом, а ответственность за него взяла террористическая организация ИГИЛ*. После этих событий Россия прекратила чартерное авиасообщение с курортами Египта.

* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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