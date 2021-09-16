Названы три причины роста популярности колледжей в России

По итогам первого этапа приёмной кампании в колледжи России в 2021 году престиж среднего профессионального образования значительно увеличился. О популярности техникумов среди российских студентов рассказала в эфире радио Sputnik руководитель молодёжного направления компании Head Hunter Ирина Святицкая.

"Прежде всего это популяризация и повышение престижа рабочих профессий, колледжей, среднего специального образования. Огромное количество мероприятий проводится. В том числе соревнования WorldSkills серьёзно повлияли на все эти процессы", — объяснила она.

Второй причиной, по мнению Святицкой, стало понимание, что можно за короткий промежуток времени освоить профессию, с которой выпускники смогут активно выходить на рынок труда и зарабатывать. Есть ещё одна причина: чтобы поступить в высшее учебное заведение, не сдавая ЕГЭ, можно после девятого класса поступить в колледж при вузе, а потом уже "бесшовно" перейти в вуз.

Святицкая отметила, что на фоне престижности среднего профессионального образования "нельзя сказать, что высшее образование закончилось", однако со стороны колледжей конкуренция действительно присутствует.