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Названы три причины роста популярности колледжей в России

Одна из них — возможность за короткий промежуток времени освоить профессию, с которой можно выходить на рынок труда и зарабатывать.

16 сентября, 16:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

По итогам первого этапа приёмной кампании в колледжи России в 2021 году престиж среднего профессионального образования значительно увеличился. О популярности техникумов среди российских студентов рассказала в эфире радио Sputnik руководитель молодёжного направления компании Head Hunter Ирина Святицкая.

"Прежде всего это популяризация и повышение престижа рабочих профессий, колледжей, среднего специального образования. Огромное количество мероприятий проводится. В том числе соревнования WorldSkills серьёзно повлияли на все эти процессы", — объяснила она.

Второй причиной, по мнению Святицкой, стало понимание, что можно за короткий промежуток времени освоить профессию, с которой выпускники смогут активно выходить на рынок труда и зарабатывать. Есть ещё одна причина: чтобы поступить в высшее учебное заведение, не сдавая ЕГЭ, можно после девятого класса поступить в колледж при вузе, а потом уже "бесшовно" перейти в вуз.

Святицкая отметила, что на фоне престижности среднего профессионального образования "нельзя сказать, что высшее образование закончилось", однако со стороны колледжей конкуренция действительно присутствует.

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Ранее эксперт Куликов объяснил причину дефицита работяг на рынке труда в России. Специалист отметил, что в СССР образовательные учреждения занимались преимущественно подготовкой специалистов, в которых нуждалось народное хозяйство, чего нельзя сказать о современных колледжах.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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