Названы три причины роста популярности колледжей в России
Одна из них — возможность за короткий промежуток времени освоить профессию, с которой можно выходить на рынок труда и зарабатывать.
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По итогам первого этапа приёмной кампании в колледжи России в 2021 году престиж среднего профессионального образования значительно увеличился. О популярности техникумов среди российских студентов рассказала в эфире радио Sputnik руководитель молодёжного направления компании Head Hunter Ирина Святицкая.
"Прежде всего это популяризация и повышение престижа рабочих профессий, колледжей, среднего специального образования. Огромное количество мероприятий проводится. В том числе соревнования WorldSkills серьёзно повлияли на все эти процессы", — объяснила она.
Второй причиной, по мнению Святицкой, стало понимание, что можно за короткий промежуток времени освоить профессию, с которой выпускники смогут активно выходить на рынок труда и зарабатывать. Есть ещё одна причина: чтобы поступить в высшее учебное заведение, не сдавая ЕГЭ, можно после девятого класса поступить в колледж при вузе, а потом уже "бесшовно" перейти в вуз.
Святицкая отметила, что на фоне престижности среднего профессионального образования "нельзя сказать, что высшее образование закончилось", однако со стороны колледжей конкуренция действительно присутствует.
Ранее эксперт Куликов объяснил причину дефицита работяг на рынке труда в России. Специалист отметил, что в СССР образовательные учреждения занимались преимущественно подготовкой специалистов, в которых нуждалось народное хозяйство, чего нельзя сказать о современных колледжах.
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