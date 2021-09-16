Боярский философски отреагировал на проверку украинского телеканала из-за "Трёх мушкетёров"

Народный артист России Михаил Боярский прокомментировал проверку украинского телеканала "Интер", инициированную властями Киева, из-за показа фильма "Три мушкетёра", где он сыграл главную роль. В сетке вещания также оказались "Приключения Шерлока Холмса", что привлекло дополнительное внимание надзорных органов. Причиной проверки стали личности участвовавших там актёров — упомянутого Михаила Боярского и Никиты Михалкова, которые находятся в базе "Миротворца" и не могут въезжать на территорию страны.

"Я уже давно знаю, что являюсь для них, как они сейчас называют, "представляющим опасность для национального суверенитета" или что-то такое. Но я не воспринимаю это всерьёз и в качестве какой-то серьёзной ссоры между Россией и Украиной. Это пена, которая скоро сойдёт, которую всерьёз и принимать не стоит. Глупые люди есть везде, и они всегда почему-то хотят сделать как хуже", — порассуждал Боярский в беседе с телеканалом "Звезда".

По словам актёра, "Три мушкетёра" являются "абсолютно необходимой вещью" для детства и юношества — неважно, читать ли оригинал Александра Дюма или смотреть киноленту. Данное произведение повышает культурный уровень человека, считает он.