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Принца Гарри и Меган Маркл пригласили сняться в донбасской версии "Ромео и Джульетты"

Создатель картины предположил, что регион, имеющий давние связи с Великобританией, сможет стать "арбитром" в ссоре супружеской пары с королевской семьёй.

16 сентября, 16:32
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sussexroyal/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sussexroyal</a></p>

Фото © Instagram / sussexroyal

Кинорежиссёр и продюсер киностудии "Русский час" Александр Коробко планирует снять экранизацию "Ромео и Джульетты", перенеся действие в Донбасс. Такими грандиозными планами он поделился с РИА ФАН. На главные роли в картине Коробко пригласил членов британской королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл.

"Меган будет очень комфортно в республике, и, возможно, Донбасс, имеющий давние связи с Великобританией, сможет стать арбитром в ссоре Гарри и Меган с королевской семьёй. Уверен, в случае признания ДНР Великобританией и отзыва британских инструкторов с Украины мы сможем что-то сделать, чтобы спасти британскую монархию", — заявил режиссёр.

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По словам Коробко, принца Гарри он видит в роли британского инструктора из Авдеевки, контролируемой ВСУ. А Меган — в роли простой девушки из города Углегорска. Картину планируют снимать на территории ДНР, а часть съёмок пройдёт в Африке. Дата премьеры пока не известна.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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