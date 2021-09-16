Принца Гарри и Меган Маркл пригласили сняться в донбасской версии "Ромео и Джульетты"
Создатель картины предположил, что регион, имеющий давние связи с Великобританией, сможет стать "арбитром" в ссоре супружеской пары с королевской семьёй.
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Кинорежиссёр и продюсер киностудии "Русский час" Александр Коробко планирует снять экранизацию "Ромео и Джульетты", перенеся действие в Донбасс. Такими грандиозными планами он поделился с РИА ФАН. На главные роли в картине Коробко пригласил членов британской королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл.
"Меган будет очень комфортно в республике, и, возможно, Донбасс, имеющий давние связи с Великобританией, сможет стать арбитром в ссоре Гарри и Меган с королевской семьёй. Уверен, в случае признания ДНР Великобританией и отзыва британских инструкторов с Украины мы сможем что-то сделать, чтобы спасти британскую монархию", — заявил режиссёр.
По словам Коробко, принца Гарри он видит в роли британского инструктора из Авдеевки, контролируемой ВСУ. А Меган — в роли простой девушки из города Углегорска. Картину планируют снимать на территории ДНР, а часть съёмок пройдёт в Африке. Дата премьеры пока не известна.
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