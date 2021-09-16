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В Москве курьер "Яндекса" забрал у клиента килограмм красной икры и бесследно исчез

Не дождавшись помощи от службы поддержки сервиса, потерпевший нашёл недобросовестного доставщика в соцсетях, но сразу улетел в бан-лист.

16 сентября, 16:24

Фото © Pixabay

В Москве курьер "Яндекса" взял заказ на доставку килограмма красной икры и исчез вместе с деликатесом. Об этом Лайфу сообщил сам потерпевший, который передал похитителю посылку.

Роману нужно было отправить две пол-литровых банки икры в другой конец города. Для этого он решил воспользоваться услугой доставки от "Яндекса". Курьер приехал на вызов, забрал товар, но через 150 метров исчез — метка его машины пропала из приложения, а заказ получил статус "Выполнен".

Романа такой вариант не устроил, и он решил набрать водителю, но телефон уже был выключен. Тогда мужчина обратился в службу поддержки "Яндекса", сотрудник которой, поняв, что звонить курьеру уже бессмысленно, предложил клиенту три варианта: промокод на три тысячи рублей, денежная компенсация на такую же сумму через страховую компанию или полная компенсация ущерба, но при наличии документов на утерянный товар. Документов на икру у Романа не оказалось, так как они исчезли вместе с курьером, поэтому он выбрал второй вариант.

Фото курьера-воришки

Фото курьера-воришки

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Помимо компенсации за икру в поддержке "Яндекса" предложили мужчине связаться с таксопарком, где любитель деликатесов арендовал автомобиль. Там Романа выслушали и пообещали заблокировать водителя, но никакой обратной связи не дали. Отчаявшись, москвич выгрузил фото курьера из приложения, нашёл его сперва в "Вотсапе", где был оперативно заблокирован, а затем и в других соцсетях. Обманутого клиента доставщик заблокировал, зато пользователи соцсетей запустили целый флешмоб в поддержку Романа, обращаясь к горе-курьеру под хештегом #МаксВерниИкру.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве три девушки провернули целую "спецоперацию", чтобы украсть из супермаркета две бутылки элитного шампанского.

Авторы
Анна Рождественская
Анна Рождественская
Максим Плетнёв
Максим Плетнёв

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