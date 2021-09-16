"Рука не желает работать": Кудрявцева шокировала поклонников новостями о пережившей инсульт матери
Фолловеры поддержали звезду и пожелали её родительнице скорейшего восстановления.
Фото © Instagram / leratv
Российская телеведущая Лера Кудрявцева шокировала подписчиков новостями о состоянии своей матери. Год назад у женщины парализовало левую часть тела из-за инсульта, но она не сдалась и сумела полностью восстановиться от недуга. Но недавно Александра Ивановна упала и получила травму, в результате чего последствия инсульта вновь дали о себе знать, пишет издание "Дни.ру".
"Ходит хорошо, а вот рука не желает работать", — описала состояние матери Кудрявцева.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Александра Ивановна не сдаётся и даже научилась плавать с одной рукой. Фолловеры телеведущей призвали не отчаиваться и пожелали родительнице скорейшего восстановления и крепкого здоровья.
Лера Кудрявцева — популярная российская теле- и радиоведущая. Особое внимание телезрителей привлекла авторской программой "Секрет на миллион" на канале НТВ, где звёзды ради денег раскрывают пикантные, а иногда шокирующие подробности личной жизни. Подробнее о биографии Кудрявцевой читайте на uznayvse.ru.
Ранее Лайф писал, что в больницу с инсультом попал народный артист России Иван Краско. Из-за того, что он долго откладывал вызов скорой, врачи сразу положили его в реанимационное отделение. Сообщалось, что актёр частично потерял зрение и память. На прошлой неделе артиста выписали из больницы.
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