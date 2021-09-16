Российская телеведущая Лера Кудрявцева шокировала подписчиков новостями о состоянии своей матери. Год назад у женщины парализовало левую часть тела из-за инсульта, но она не сдалась и сумела полностью восстановиться от недуга. Но недавно Александра Ивановна упала и получила травму, в результате чего последствия инсульта вновь дали о себе знать, пишет издание "Дни.ру".

"Ходит хорошо, а вот рука не желает работать", — описала состояние матери Кудрявцева.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Александра Ивановна не сдаётся и даже научилась плавать с одной рукой. Фолловеры телеведущей призвали не отчаиваться и пожелали родительнице скорейшего восстановления и крепкого здоровья.