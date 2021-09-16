Политолог предрёк сближение России и Китая из-за создания военного альянса AUKUS

Создание трёхстороннего партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) может стать дополнительным фактором для взаимодействия России и Китая, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

"Как известно, создание оборонного альянса AUKUS весьма прохладно воспринял Китай. Например, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал такое соглашение крайне безответственным. В китайской прессе звучали и более резкие оценки этих договорённостей. В итоге эта ситуация может стать дополнительным фактором для взаимодействия Пекина с Москвой", — сказал он в беседе с Лайфом.