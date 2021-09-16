Политолог предрёк сближение России и Китая из-за создания военного альянса AUKUS
По его мнению, США могут попытаться найти точки соприкосновения с российской стороной на фоне сложных отношений с Пекином.
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Создание трёхстороннего партнёрства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) может стать дополнительным фактором для взаимодействия России и Китая, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
"Как известно, создание оборонного альянса AUKUS весьма прохладно воспринял Китай. Например, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал такое соглашение крайне безответственным. В китайской прессе звучали и более резкие оценки этих договорённостей. В итоге эта ситуация может стать дополнительным фактором для взаимодействия Пекина с Москвой", — сказал он в беседе с Лайфом.
С другой стороны, по мнению политолога, сложные отношения между Вашингтоном и Пекином могут подтолкнуть США к диалогу с Москвой, по крайней мере, по отдельным темам. Нейжмаков полагает, что Белый дом, в частности, попытается найти точки соприкосновения с российской стороной по вопросам климата.
Напомним, ранее США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного на Индо-Тихоокеанском регионе. Данная инициатива получила название AUKUS (Австралия, Соединённое Королевство, США). Первым проектом организации станет оснащение флота Австралии атомными подводными лодками с обычным вооружением.
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