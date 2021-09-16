Основательница Wildberries рассказала, как придумала название компании

История развития российской торговой площадки Wildberries — это снежный ком, на пути которого были кризисы и сложности. О компании, сотрудниках, проектах рассказала её руководитель и основатель Татьяна Бакальчук в интервью телеканалу "360".

Название для площадки появилось довольно внезапно. В попытках придумать что-то броское Бакальчук перебирала варианты и, сидя перед экраном, обыгрывала их фиолетовым цветом, что дало толчок итоговой концепции. Маркетологи критиковали её за сложность получившегося названия, но время подтвердило позицию предпринимательницы. По её словам, сторонние наблюдатели могут считать, что Wildberries "взялась из ниоткуда" и у компании всё хорошо. Однако, как и в любом бизнесе, были сложные моменты и нечто более серьёзное, но компании удавалось с этим справляться.

"Кризис 2013 года, когда у нас сильно вырос кассовый разрыв. Наступил момент, когда нужно было рассчитываться с поставщиками — то есть и они оказались в тяжёлой ситуации, потому что им нужно было по своей цепочке тоже покрывать разницу, и мы. Безвыходная ситуация, нужно было что-то новое придумывать. Мне кажется, что в тот момент бизнес под угрозой был. Мы долго думали и смогли найти решение. Нам пришлось полностью перестроиться, на 180° развернуться. И это был очень хороший шаг — он помог дальше развиваться", — рассказала Бакальчук.

На площадке Wildberries, со слов Бакальчук, теперь очень просто стать продавцом, "буквально за пять минут". От человека нужны лишь ИНН и имя гендиректора. Компания собирается и дальше упрощать свой портал для поставщиков и совершенствовать онлайн-поддержку.